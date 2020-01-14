В Белоруссии запустили сайт, где представлены письма с фронтов Великой Отечественной войны

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Белорусское телеграфное агентство БелТА и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны запустили проект "Судьбы, сложенные в треугольник". В его основе письма участников Великой Отечественной войны, которые они отправляли родным с фронта.

"Военные письма... ветхие от времени, пожелтевшие, залитые слезами, перечитанные много раз и тогда, во время войны, и сейчас, в мирное время. Эти письма - живая память", - говорится на стартовой странице проекта, запущенного к 75-летию Великой Победы.

Каждый выпуск будет рассказывать о судьбах тех, кто сражался на фронте, и о тех, кто ждал их дома. Отсканированные страницы сопроводят пояснениями, из которых можно будет узнать, кому и когда были написаны письма, что происходило с автором и его адресатами.

Всего запланировано 17 выпусков, которые будут выходить еженедельно, а заключительный выйдет в канун 9 мая. В фондах музея хранится более 2,3 тыс. писем. Сотрудники называют их самой трогательной частью коллекции и живыми свидетельствами.

Первый выпуск посвящен семейной паре Лидии и Аркадию Фрадкиным. Молодые люди познакомились во время войны, их переписка длилась до самого ее окончания. Они снова встретились лишь в ноябре 1945 года.

На сайте проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" можно увидеть часть писем Лидии и Аркадия. "Часто в минуты затишья особенно ноет сердце, хочется мысленно перенестись к тебе, я вынимаю из левого кармана гимнастерки твою фотокарточку, долго смотрю на нее, и кажется, что вновь я рядом с тобой, как это было при нашей последней встрече", - писал Аркадий в декабре 1943 года.

Сложенные в виде треугольника листы бумаги были стандартной формой писем с фронта. На внутренней части располагался текст письма, а на верхней стороне указывали имя и адрес получателя.