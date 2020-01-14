Власти Мексики решили вернуть президентский самолет в страну из США для хранения и продажи

МЕХИКО, 14 января. /ТАСС/. Самолет Boeing 787-8 Dreamliner президента Мексики будет возвращен в латиноамериканскую страну из США для хранения и последующей продажи. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции руководитель государственного Национального банка развития Хорхе Мендоса. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, возглавивший Мексику 1 декабря 2018 года, не использовал авиалайнер и не раз обещал его продать, как и десятки прочих воздушных судов, принадлежавших предыдущим правительствам.

"Самолет вернется на территорию Мексики, за его хранение будут отвечать военно-воздушные силы, он будет выставляться [на продажу] вместе с другими самолетами", - рассказал Мендоса. По его словам, рассматривается возможность передачи воздушного судна как одному покупателю, так и группе заинтересованных в его приобретении физических или юридических лиц, а также сдача в аренду.

Самолет, заказанный еще в 2012 году при президенте Фелипе Кальдероне, прибыл в Мексику в феврале 2016 года, когда главой государства был Энрике Пенья Ньето. По разным оценкам, за него было заплачено $220-400 млн. В декабре 2018 года сообщалось, что Dreamliner будет находиться в США до момента продажи. Его содержание в 2019 году обходилось мексиканским властям в десятки тысяч долларов ежемесячно.