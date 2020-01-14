Норвегия в 2019 году чаще всего депортировала украинцев, румын и россиян

ХЕЛЬСИНКИ, 14 января. /ТАСС/. Власти Норвегии в прошлом году чаще всего высылали из страны граждан Украины, Румынии и России. Об этом сообщило во вторник управление норвежской полиции по делам иммиграции.

"Полиция депортировала из Норвегии в 2019 году в общей сложности 4,1 тыс. человек, не имевших законных оснований для пребывания в стране. Это на 820 человек меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

"Больше всего было выслано граждан Украины (299), Румынии (253), России (252)", - отметили в правоохранительных органах.

Около 50 россиян до выдворения совершили на территории королевства то или иное правонарушение.

При этом было депортировано меньшее число просителей убежища, чем в 2018 году, - 358. В 2018-м высланных оказалось почти на 200 человек больше.

В конце 2019 года депортации из страны ожидали еще 820 просителей убежища.