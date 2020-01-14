Минздрав запустил горячую линию о диспансеризации и профилактических осмотрах

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Новый раздел горячей линии Минздрава РФ посвящен вопросам прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Позвонить и получить консультацию россияне смогут уже с 15 января, сообщила пресс-служба министерства.

"Работа нового раздела горячей линии в пилотном режиме прошла успешно, и с 15 января 2020 года, позвонив по указанному номеру с мобильного или стационарного телефона, граждане всех регионов страны в круглосуточном режиме смогут бесплатно получить консультацию о порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров", - говорится в сообщении.

Как отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, специалисты смогут предоставить всем "адресный ответ, вне зависимости от вопроса". Граждане узнают, где, когда и как можно пройти осмотры. Кроме того, их проконсультируют о порядке обеспечения прав и информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи.

"В случае возникновения вопросов, связанных с отказом в прохождении диспансеризации или других жалоб оператор переводит звонок на страховую компанию, где опытный специалист проводит подробную консультацию. Если звонящий не знает, в какой компании у него оформлен полис, звонок переводится на специалиста территориального фонда ОМС (обязательного медицинского страхования)", - пояснили в министерстве, добавив, что по вопросам получения бесплатной медпомощи граждане всегда могут обратиться в страховую организацию или территориальный фонд ОМС.

Горячая линия "Здоровая Россия" была создана Минздравом в 2011 году. Она круглосуточно и бесплатно предоставляет россиянам консультации по таким вопросам, как отказ от курения, риски потребления алкоголя и наркотиков, здоровый образ жизни, физическая активность, функционирование центров здоровья и др. Номер горячей линии - 8-800-200-0-200.

О системе профилактики

В рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" Минздрав России выстраивает систему профилактики. Приоритет профилактики и выявление хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и ряда других) на ранней стадии и их корректировка позволят избежать развития осложнений.

Создаваемая система медицинской профилактики позволит в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" увеличить за шесть лет охват профилактическими мероприятиями до 70% россиян ежегодно. Выявление и корректировка хронических заболеваний до того, как они станут жизнеугрожающими, внесет существенный вклад в снижение показателей смертности трудоспособного населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.