Медведев поздравил скульптора Салавата Щербакова с 65-летием

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного художника России Салавата Щербакова с 65-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Вы создаете уникальные монументальные и станковые скульптуры, языком изобразительного искусства рассказываете о ярких исторических личностях - Александре I и Петре Столыпине, патриархе Гермогене и князе Владимире Великом. Каждый образ - выразительный и впечатляющий, передает всю силу характера", - подчеркнул премьер.

Медведев также отметил произведения художника, посвященные Великой Отечественной войне. По словам премьера, они "отображают мужество и самоотверженность воинов-героев".

Салават Щербаков родился 15 января 1955 года в Москве. В 1978 году окончил отделение архитектурно-декоративной пластики Московского высшего художественно-промышленного училища, специальность - "Монументально-декоративное искусство". С 2003 года является преподавателем Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, заведует кафедрой скульптуры. Создал десятки объектов монументального искусства.

В числе работ скульптора - памятники инженеру и архитектору Владимиру Шухову, государственному деятелю Петру Столыпину, крестителю Руси Владимиру Великому, оружейнику Михаилу Калашникову.