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Медведев поздравил коллектив корпорации "Вымпел" с 50-летием

Премьер-министр РФ назвал "Вымпел" ведущей научно-исследовательской корпорацией

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" с 50-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"Сегодня "Вымпел" - ведущая научно-исследовательская и опытно-конструкторская корпорация, которая разрабатывает и производит стратегические информационные системы и средства ракетно-космической обороны, многое делает для их модернизации. Ваша продукция отличается высоким качеством и надежностью, а благодаря своим уникальным характеристикам она не уступает зарубежным аналогам", - подчеркнул премьер.

Медведев назвал профессионалами сотрудников корпорации, а также отметил их труд, требующий знаний, опыта, ответственности и самоотдачи.

15 января 1970 года приказом министра радиопромышленности СССР в Москве учреждено Центральное научно-производственное объединение "Вымпел". Сейчас "Вымпел" входит в состав Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", разрабатывает системы предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны и контроля космического пространства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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