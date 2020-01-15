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Рекордное потепление ожидается в нескольких городах Северо-Запада России

В частности, в Санкт-Петербурге воздух прогреется до плюс 6-8 градусов

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Рекордное зимнее потепление ожидается в среду в нескольких городах Северо-Западного федерального округа. Как сообщила ТАСС дежурный синоптик центра "Фобос", северо-западные регионы накроет волна теплого воздуха, которую несет активный циклон с запада.

"Циклон, который у наших западных коллег получил имя "Брендон". Эта волна тепла уже сегодня накроет Санкт-Петербург, мы прогнозируем установление там нового рекорда тепла. По нашим оценкам, воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, а максимум сегодняшнего дня держится с 1975 года и равен плюс 5,5 градуса. Велика вероятность, что рекорд тепла будет обновлен в Пскове и ряде других городов северо-запада и запада нашей страны", - сказала дежурный синоптик.

По всему СЗФО фиксируется температурная аномалия. Как сообщили ТАСС в Севгидромете, в Архангельске среднесуточные значения температуры превышают норму на 10-12 градусов. "Такая аномальная погода началась еще в декабре. Эта неделя - как минимум до 20 января - будет вся теплая, с дневными температурами выше нуля", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили ТАСС в центре "Фобос", несмотря на отрицательные значения температуры воздуха в Республике Коми, превышение обычной температуры там может достичь 15 градусов. "Температурный режим значительно превышает средние многолетние значения, в ближайшие сутки положительная аномалия температуры может достигнуть даже 15 градусов. Утром на юге Коми термометры показывают минус 1-4 градуса, на севере - минус 5-8. Это существенно выше положенного по климату", - добавила дежурный синоптик.

По ее словам, с конца 2019 года атлантические циклоны с большими скоростями проносятся вдоль арктического побережья России. Так, в Ненецком автономном округе из-за близости к центру циклона часто идут снегопады, наблюдаются метели, погода носит очень неустойчивый характер - мороз до минус 30 градусов сменяется оттепелью.

По данным центра "Фобос", аномально теплая погода в СЗФО может продлиться до конца месяца. "До конца января, вероятность этого высока", - добавила собеседница агентства.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургАрхангельская областьКомиПсковская областьНенецкий автономный округ
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