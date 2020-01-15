Минобрнауки намерено изменить механизм финансирования иностранных студентов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минобрнауки России собирается изменить механизм финансирования иностранных студентов, расширив направления финансовых затрат, в закон "Об образовании" готовятся соответствующие поправки, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

"Законопроектом предлагается пересмотреть механизм установления квоты с целью обеспечения максимальной эффективности ее использования. Иностранные граждане, прибывающие в РФ в целях обучения за счет бюджетных ассигнований в пределах квоты, вынуждены нести расходы, связанные с проездом, размещением, питанием, медицинским страхованием и т. д., из-за чего некоторые иностранные граждане в виду своего материального положения вынуждены отказываться от обучения в РФ. В этой связи законопроектом предполагается расширить направления финансовых затрат, покрываемых за счет бюджетных ассигнований по квоте", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в паспорте нацпроекта "Образование", в 2024 году общее число получающих высшее образование иностранцев в российских вузах должно составить около 425 тыс. В начале 2019 года глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков сообщал, что на тот момент в России обучались примерно 300 тыс. иностранных студентов.