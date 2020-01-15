Около 25 млн посылок с новогодними подарками обработали почтовики Москвы за декабрь

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Столичные почтовики в декабре 2019 года обработали рекордное количество международных отправлений - более 25 млн посылок и бандеролей. Около 400 сотрудников логистического центра "Внуково" в круглосуточном режиме принимали и обрабатывали почту, сообщила в среду пресс-служба АО "Почта России".

"Ежедневно более 800 тыс. зарубежных посылок и мелких пакетов принимали и отправляли по магистральным и узловым маршрутам специалисты "Почты России" в декабре. Большинство отправлений - заказы из онлайн-магазинов Европы и Китая, новогодние и рождественские подарки. Всего за декабрь в логистический центр "Внуково" поступило более 25 млн отправлений. Это на 18% больше, чем в декабре 2018 года", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель директора макрорегиона Москва "Почты России" Андрей Милихин, чьи слова приводит пресс-служба, в преддверии Нового года было обработано рекордное количество международных посылок. "Для сравнения: в ноябре, когда только стартовали онлайн-распродажи по всему миру, через логистический центр "Внуково" прошло 17 млн отправлений, в декабре - уже 25", - сказал Милихин.

Уточняется, что в крупнейший логистический центр "Внуково" поступает 70% международных отправлений. После прохождения таможенного контроля каждая посылка проходит сортировку и отправляется до места назначения. 647 машин ежедневно доставляли обработанные посылки жителям Москвы и Московской области. Высокий посылочный сезон стартовал в ноябре прошлого года и по прогнозам продлится до февраля. Все это время столичные почтовики будут работать в усиленном режиме.