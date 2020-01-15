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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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В Минтруде считают, что для снижения уровня бедности нужно повышать зарплаты, а не пособия

Как отметил первый замминистра Алексей Вовченко, доля социальных пособий в составе доходов составляет всего 4%
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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Рост заработной платы, а не социальных пособий, позволит сократить уровень бедности в России к 2024 году. Такое мнение высказал в среду первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на панельной дискуссии " Неравенство и бедность: на пути к сокращению" в рамках Гайдаровского форума.

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"Снижение бедности в два раза к 2024 году - это цель национального проекта, указная. Давайте посмотрим состав доходов: мы сразу понимаем, что является основным драйвером в составе доходов - это доходы от трудовой деятельности. Заработная плата - вот тот драйвер, локомотив, который, собственно говоря, и тянет наши доходы, вот в чем залог", - сказал замминистра.

Доля социальных пособий в составе доходов составляет всего 4%, отметил Вовченко. "Это как нужно увеличивать социальные пособия, чтобы они оказали какое-то влияние на уровень доходов?" - добавил он.

Замминистра также сообщил, что, по данным Росстата, дефицит доходов семей, который не позволяет им выйти из категории бедных, составлял в 2019 году 699 млрд рублей. "Судя по этому дефициту, 90% названного дефицита доходов - это дефицит доходов домохозяйств семей с детьми. Причем эти люди не бездельники, не тунеядцы, это работающие люди. Но их заработная плата и доходы настолько малы, что каждый иждивенец ввергает эти семьи в бедность", - отметил Вовченко.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России за январь-сентябрь 2019 года составила 19,2 млн человек, что составляет 13,1% от общей численности населения.

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. В настоящее время проект реализуется в 21 регионе: Республика Алтай, Мордовия, Татарстан, Коми, Башкирия, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Чувашия, Кабардино-Балкария, Вологодская, Саратовская, Нижегородская, Томская, Ивановская, Курганская, Белгородская, Липецкая области, Алтайский, Пермский и Приморский края.

В новость были внесены изменения (11:57 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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