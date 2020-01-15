Мосгортур организовал отдых в новогодние праздники для более 1 тыс. детей-сирот

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 1 тысячи детей-сирот смогли отдохнуть в лагерях Московской области и других регионов России, а также в Белоруссии в новогодние праздники благодаря Мосгортуру. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Во время новогодних праздников 1088 детей-сирот отдохнули в лагерях и на базах отдыха в Московской области, центральной части России, на Урале, Северном Кавказе, в Крыму, а также в Республике Беларусь. Последняя группа ребят вернулась в Москву 12 января. Поездки для воспитанников социальных учреждений организовал Мосгортур", - говорится в сообщении.

Как отметила генеральный директор агентства "Мосгортур" Инна Голубева, чьи слова приводятся в материале, специально для зимних смен были адаптированы программы отдыха, посвященные здоровому образу жизни. Для того чтобы зимние каникулы запомнились на весь 2020 год, Мосгортур организовал новогодние представления, экскурсии и другие развлекательные мероприятия. Также дети получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

В новогодние праздники детей-сирот приняли 14 загородных лагерей. За безопасность ребят отвечали опытные московские вожатые. Все они прошли дополнительную подготовку для работы с воспитанниками, которые остались без родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом году "Мосгортур" обеспечил путевками 60 тыс. человек, из них 800 ребят - это дети-сироты. С 27 декабря по 10 января новогодние смены организовали для 841 ребенка-сироты.