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Почтальона из Башкирии наградят за спасение 20 человек из пожара

Глава республики Радий Хабиров пообещал, что пожмет руку и лично поблагодарит женщину за смелый поступок

УФА, 15 января. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил представить к госнаграде почтальона Эльвиру Шаяхметову из города Межгорье, предупредившую о пожаре и спасшую 20 человек, в том числе семерых детей. Об этом руководитель региона написал в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Эльвира Шаяхметова - настоящий герой нашего времени! Она спасла жизни 20 человек, в том числе 7 детей, предотвратив страшную трагедию. Эльвира работает почтальоном в Межгорье", - написал Хабиров.

Инцидент произошел 6 января, Шаяхметова разносила почту и увидела задымление и огонь в одной из квартир. Она предупредила жильцов об опасности, а также помогла выбраться на улицу пожилой тяжелобольной женщине. "Я уже дал поручение представить Эльвиру Шаяхметову к государственной награде. На вручении мы с ней встретимся, и я лично поблагодарю ее за этот смелый поступок, пожму руку", - добавил Хабиров.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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