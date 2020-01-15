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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Путин: в проектах АНО "Россия - страна возможностей" участвовали более 3,5 млн человек

Президент добавил, что эта система будет постоянно развиваться

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 3,5 млн человек приняли участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей". Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"Чтобы талантливые и достойные люди играли значимую лидерскую роль в национальном развитии, мы запустили проект "Россия - страна возможностей". Уже более 3,5 млн человек стали участниками его конкурсов и олимпиад, и эта система будет постоянно развиваться дальше", - сказал Путин.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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