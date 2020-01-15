В Тверской области нашли захоронение 49 советских солдат

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Члены поискового отряда "Победа" из Москвы обнаружили в Ржевском районе Тверской области захоронение 49 советских солдат, сообщил в среду ТАСС командир отряда Сергей Щербинин.

"Это деревня Волыново Ржевского района. Найдены останки 49 солдат Красной армии, погибших, предположительно, в период с января по август 1942 года. Это захоронение на месте фундамента одного из домов, деревня находилась во временной оккупации", - сказал Щербинин.

Разведывательные и поисковые работы проходили с 4 января 2020 года. На месте захоронения найдены 14 солдатских медальонов, но только в семи из них находились записки. Имена двух погибших установлены: Иван Михайлов, уроженец Тверской области, числившийся пропавшим без вести с июня 1942 года, и Яков Горбачев, родившийся в Орловской области, считался пропавшим без вести с мая того же года. Записки еще из четырех медальонов переданы на экспертизу", - сообщил Щербинин.

По его словам, поисковые работы на данной территории будут продолжены, предполагается, что там могут находиться еще несколько захоронений. "Пока позволяют погодные условия, будем проводить поиски. Мы рядом ранее уже поднимали останки бойцов, в воронках от взрывов снарядов по одному-два погибших находили, останки 16 человек в одном месте обнаруживали, всего около сотни останков эксгумировали. Там еще работать и работать. Точной информации о потерях нет, но там до пяти советских дивизий воевало, еще отдельные бригады, подразделения", - отметил Щербинин.

Германские войска вторглись в Тверскую (ранее Калининскую) область спустя десять дней после начала войны, в октябре 1941 года они оккупировали 38 из 69 районов. Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года.