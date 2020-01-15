Комиссаров: "Россия - страна возможностей" мотивирует россиян на саморазвитие

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Проекты, входящие в автономную некоммерческую организацию (АНО) "Россия - страна возможностей", мотивируют россиян на саморазвитие. Такое мнение высказал в среду журналистам генеральный директор АНО, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Комиссаров.

В среду президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил о том, что в проектах АНО приняли участие более 3,5 млн человек.

"Наша платформа - это не просто социальный лифт, это система мотивации для развития сотен тысяч наших граждан. Победа в конкурсах дает их участникам новые возможности: школьники получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, студенты - возможность без экзаменов пройти в магистратуру, получить стажировку или работу в ведущих компаниях страны, а управленцы - опытных наставников и продвижение по службе", - сказал Комиссаров.

Он добавил, что в настоящий момент в платформу входит 23 проекта. "Любой россиянин, независимо от места своего проживания или профессии, может найти и выбрать подходящий конкурс и принять в нем участие. Для управленцев запущен конкурс "Лидеры России", для программистов и разработчиков - проект "Цифровой прорыв", для педагогов - профессиональный конкурс "Учитель будущего", - подчеркнул Комиссаров. Он добавил, что в основе конкурсной системы, которую развивает "Россия - страна возможностей", "лежит принцип равной конкуренции и равноправия всех участников". "Ежегодно возможности проектов расширяются, а сами они развиваются и масштабируются на всю страну. Большинство из них охватывает уже все регионы России, где проводятся образовательные мероприятия и очные этапы соревнований", - отметил Комиссаров.

В АНО напомнили, что в прошлом году в рамках платформы было запущено пять новых проектов, еще пять действующих конкурсов присоединились к платформе.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент России.