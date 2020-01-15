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В АСИ считают, что регионам нужна инвентаризация существующей потребности в кадрах

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, регионам, в частности, придется пересмотреть цифры приема по педагогическим специальностям

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российским регионам необходимо пересмотреть количество и направления подготовки кадров в высших учебных заведениях в зависимости от реальной потребности субъекта. Об этом заявила в среду ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В среду в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, отдавая предпочтения учебным заведениям в регионах.

"Безусловно, это очень важная инициатива, но решать ее нужно комплексно. В первую очередь, региональные органы власти должны сегодня посмотреть свои стратегические документы в части кадрового потенциала, определить, какие компетенции, какие профессии нужны сегодня и на ближайшую перспективу 5-10 лет, а потом сверить это с контрольными цифрами приема", - сообщила она.

По словам гендиректора АСИ, регионам также придется пересмотреть цифры приема по педагогическим специальностям. "Очень многим придется провести такую перестройку в системе образования на региональном уровне", - подчеркнула собеседница агентства.

Также Чупшева отметила, что регионам необходимо заранее смотреть на те профессии, которые будут востребованы в будущем. По ее словам, в этом может помочь разработанный при поддержке агентства "Атлас новых профессий", в конце декабря была представлена его третья редакция.

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