В АСИ считают, что регионам нужна инвентаризация существующей потребности в кадрах

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российским регионам необходимо пересмотреть количество и направления подготовки кадров в высших учебных заведениях в зависимости от реальной потребности субъекта. Об этом заявила в среду ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В среду в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, отдавая предпочтения учебным заведениям в регионах.

"Безусловно, это очень важная инициатива, но решать ее нужно комплексно. В первую очередь, региональные органы власти должны сегодня посмотреть свои стратегические документы в части кадрового потенциала, определить, какие компетенции, какие профессии нужны сегодня и на ближайшую перспективу 5-10 лет, а потом сверить это с контрольными цифрами приема", - сообщила она.

По словам гендиректора АСИ, регионам также придется пересмотреть цифры приема по педагогическим специальностям. "Очень многим придется провести такую перестройку в системе образования на региональном уровне", - подчеркнула собеседница агентства.

Также Чупшева отметила, что регионам необходимо заранее смотреть на те профессии, которые будут востребованы в будущем. По ее словам, в этом может помочь разработанный при поддержке агентства "Атлас новых профессий", в конце декабря была представлена его третья редакция.