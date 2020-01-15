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Москалькова просит Киев проинформировать об основаниях задержания россиянина Антонова

Мужчину задержали, когда он возвращался из паломнической поездки в Киево-Печерскую лавру

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с письмом, в котором выражает обеспокоенность задержанием в Херсонской области правоохранительными органами Украины гражданина РФ Ивана Антонова и просит проинформировать об основаниях его заключения под стражу. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Ко мне поступило обращение в защиту прав гражданина Российской Федерации Ивана Антонова, 1977 года рождения, являющегося инвалидом III группы с детства по слуху, - говорится в письме Москальковой. - Из обращения следует, что Иван Антонов задержан 8 января правоохранительными органами Украины на пункте пропуска "Чонгар" в Херсонской области при возвращении из паломнической поездки в Киево-Печерскую лавру".

Как отмечает Москалькова, после задержания Антонов был доставлен в Херсон, где 9 января суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу вплоть до 3 марта.

"Выражаю крайнюю обеспокоенность судьбой российского гражданина", - заявила омбудсмен РФ. "В связи с изложенным прошу проинформировать об основаниях задержания Ивана Антонова и применения к нему столь суровой меры пресечения, условиях его содержания, качестве и объемах оказываемой ему медицинской помощи с учетом инвалидности, а также об обеспечении его прав на защиту".

Ранее севастопольский омбудсмен Павел Буцай сообщил ТАСС, что Антонова арестовали "за участие в незаконных воинских формированиях в 2014 году". "Целью поездки стала рождественская служба в Киево-Печерской Лавре. "Парень является верующим человеком. Цель его поездки была на 7 января посетить службу в Киево-Печерской Лавре, когда уже возвращался, его и задержали", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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