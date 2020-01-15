В Крыму саперы уничтожили восемь авиабомб времен войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Саперы крымского главка МЧС уничтожили восемь авиабомб времен Великой Отечественной войны, обнаруженных 15 января в 5 км от села Курортное Ленинского района республики, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по региону.

"Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - говорится в сообщении.

Авиабомбы были идентифицированы как осколочные, одна - весом 20 кг (АО-20), шесть - весом 10 кг (АО-10), одна - весом 2,5 кг (АО-2,5). Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществили специалисты группы пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.