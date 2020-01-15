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Финляндия хочет провести исследование о судьбе финнов в СССР в сталинские времена

Исследование завершится в конце июля 2025 года, на него планируют выделить более €2 млн

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Национальный архив Финляндии в среду передал канцелярии правительства страны результаты изучения вопроса о необходимости провести исследование, касающееся судьбы финнов после революции в России в 1917 году и до 1953 года, в том числе преследовавшихся и погибших в СССР в сталинские времена. Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

"Канцелярии были 15 января переданы результаты проведенного Нацархивом изучения вопроса о необходимости исследования, касающегося финнов, погибших во времена сталинских преследований. В отчете собраны данные о том, что рассматривалось бы в таком исследовании и какими были бы его основные предметы изучения", - говорится в сообщении.

Дискуссия о возможности проведения исследования началась в конце августа прошлого года после публикации на эту тему в крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat, уточнила канцелярия. После этого правительство в конце года поручило Нацархиву изучить вопрос.

В отчете, представленном канцелярии, содержится краткое резюме и основные данные о тех группах финнов, которые может охватить исследование. Там же представлена информация об уже существующих исследованиях в этой области и об источниках информации.

Исследование должно охватить не только сталинские времена, но и более продолжительный период - с 1917 по 1953 год. Нацархив в отчете указывает, что до революции 1917 года на территории Российской империи, за исключением Великого княжества Финляндского, проживало свыше 400 тыс. человек, которых по языку и этнически можно отнести к финнам. Это в первую очередь были ингерманландцы и карелы, а также петербургские финны, в том числе проживавшие в городе ингерманландцы. Исследование должно начаться в августе 2020 года и завершиться в конце июля 2025 года, его финансирование со стороны канцелярии правительства и министерства образования и культуры составит свыше €2 млн.

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