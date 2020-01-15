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Более 150 многоквартирных домов Нижегородской области перейдут на раздельный сбор мусора

В конце года в регионе открылся крупнейший в стране завод по переработке вторичных полимеров

ТАСС, 15 января. Свыше 150 многоквартирных домов Нижегородской области приняли решение о переходе на раздельный сбор отходов. Об этом журналистам в среду сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Мы первыми в России разработали пониженный тариф на отсортированные отходы. Отмечу, что жители активно принимают решение о переходе на раздельное накопление отходов. Уже больше чем в 150 многоквартирных домах на общих собраниях были приняты соответствующие решения", - сказал Никитин.

Глава региона уточнил, что в конце 2019 года в Нижнем Новгороде начал работу самый крупный в России завод по переработке вторичных полимеров. Предприятие способно переработать 20 тыс. тонн отходов полимеров в год, то есть принять в переработку весь нижегородский пластик.

"Также работают предприятия по переработке бумаги, стекла, резины и данная работа будет продолжаться. Наша цель - увеличить количество отходов, отправляемых на переработку, а не на полигоны", - уточнил Никитин.

Реформа по обращению с бытовыми отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему незаконных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Внедрение раздельного сбора мусора во всех населенных пунктах России станет главной задачей реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2020 году.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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