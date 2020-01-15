Совершающий кругосветное плавание барк "Седов" пересек экватор

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Российское учебное парусное судно (УПС) "Седов", совершающее кругосветное плавание в рамках экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира 2020" в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пересекло экватор. Об этом сообщил в четверг медиацентр кругосветки.

"В ходе кругосветного плавания самый большой в мире учебный парусник "Седов" с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту пересек экватор и вышел в южное полушарие Земли", - говорится в сообщении.

Перед пересечением условной границы, разделяющей Землю на два полушария, капитан барка принял решение лечь на курс 270 градусов, и в течение часа судно следовало по линии экватора. В результате курсанты могли по несколько раз пересекать экватор, переходя с одного борта парусника на другой.

Сейчас экипаж и курсанты завершают последние приготовления корабля к проведению праздника Нептуна. Событие планируют отметить по старой традиции - ритуалом посвящения. Морякам предстоит выполнить задания Владыки морей и окунуться в бассейн с забортной водой.

Учебное парусное судно "Седов" покинуло порт приписки Калининград 8 декабря 2019 года. За 38 дней оно прошло 4,9 тыс. морских миль, заходило в иностранные порты Брест, Виго и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

В настоящее время корабль держит курс в порт Монтевидео (Уругвай), заход в который предусмотрен планом экспедиции на 6 февраля.

О паруснике и экспедиции

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии, а в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. метров.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из порта Владивосток. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн", который также вышел из Калининграда вместе с "Седовым", - трансатлантическое плавание. На борту парусников в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат в общей сложности более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания станет встреча парусников в акватории острова Южная Георгия, совместное маневрирование и мемориальная гонка.