В Благовещенске гражданина Китая осудили за контрабанду золота и серебра

ТАСС, 16 января. Благовещенский городской суд оштрафовал гражданина Китая за контрабанду золота и серебра общей стоимостью около 4 млн рублей, сообщается в четверг на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в октябре 2019 года [гражданин КНР] незаконно переместил через таможенную границу более 1,2 кг золота и 300 г серебра общей стоимостью почти 4 млн рублей. Суд назначил иностранному гражданину наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Гражданина Китая признали виновным по статьям "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов" и "Незаконный оборот драгоценных металлов". Он полностью признал вину.

На российско-китайской границе в Благовещенске регулярно задерживают граждан Китая, которые пытаются вывезти из России золото. К примеру, в октябре 2019 года благовещенские таможенники сначала нашли 12 золотых слитков, спрятанных в обуви, а затем - два золотых слитка в корпусе сотового телефона. В ноябре прошлого года на границе задержали жителя КНР, который пытался вывезти из России около 1 кг золота, спрятав его в кружке-термосе.