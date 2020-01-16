{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Благовещенске гражданина Китая осудили за контрабанду золота и серебра

Он незаконно переместил через таможенную границу более 1,5 кг драгоценных металлов общей стоимостью около 4 млн рублей

ТАСС, 16 января. Благовещенский городской суд оштрафовал гражданина Китая за контрабанду золота и серебра общей стоимостью около 4 млн рублей, сообщается в четверг на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в октябре 2019 года [гражданин КНР] незаконно переместил через таможенную границу более 1,2 кг золота и 300 г серебра общей стоимостью почти 4 млн рублей. Суд назначил иностранному гражданину наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Гражданина Китая признали виновным по статьям "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов" и "Незаконный оборот драгоценных металлов". Он полностью признал вину.

На российско-китайской границе в Благовещенске регулярно задерживают граждан Китая, которые пытаются вывезти из России золото. К примеру, в октябре 2019 года благовещенские таможенники сначала нашли 12 золотых слитков, спрятанных в обуви, а затем - два золотых слитка в корпусе сотового телефона. В ноябре прошлого года на границе задержали жителя КНР, который пытался вывезти из России около 1 кг золота, спрятав его в кружке-термосе.

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
СМИ: два острова в Индонезии полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря
Речь идет об островах Бетет и Гундул
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС