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Увеличение целевого набора в медвузы позволит решить кадровую проблему в медицине ДФО

Владимир Путин в среду предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям: по специальности "Лечебное дело" - 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "Педиатрия" - 75%

ТАСС, 16 января. Увеличение целевого набора студентов в медицинские вузы Дальнего Востока станет эффективной мерой решения кадровой проблемы федерального округа в сфере здравоохранения, считают опрошенные ТАСС представители региональных властей и главы медицинских вузов.

В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%. Он предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям: по специальности "Лечебное дело" - 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "Педиатрия" - 75%.

"В Хабаровском крае сохраняется актуальность комплектования вакантных должностей врачей на севере - в Николаевском, Охотском, Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах. Есть высокая потребность в специалистах участковой службы в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. И целевой набор - самая эффективная мера комплектования кадрами государственных учреждений здравоохранения", - сказал ТАСС министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Он добавил, что сегодня на всех курсах в Дальневосточном государственном медицинском университете обучается более 700 целевиков края. В 2019 году по целевому набору был зачислен 171 студент, а в 2020 году планируется направить не менее 190 целевиков на 1 курс и 100 человек в целевую ординатуру. По мнению ректора Северо-Восточного федерального университета Анатолия Николаева, к увеличению бюджетных мест надо подойти исходя из актуальной потребности в специалистах в каждом регионе.

"Увеличение бюджетных мест поможет решить проблему кадров. Теперь нам надо определить, какие направления нужно развивать. Это важно для всего Дальневосточного региона. В Якутии существует дефицит педагогических и медицинских кадров, и сейчас мы не закрываем вакансии, которые имеются в регионе, что особенно сказывается в медицине", - отметил собеседник агентства.

По словам заместителя председателя правительства Приморского края - министра здравоохранения Приморского края Виктора Фисенко, с 2019 года в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) расширилось и число специализаций, на которые смогли поступить абитуриенты. К лечебному делу, педиатрии и стоматологии, которые традиционно принимали целевиков, добавились - медико-профилактическое дело, медицинская биохимия, фармация и клиническая психология. "Целевой набор становится популярным среди выпускников школ, уже несколько лет подряд желающих поступить на целевой основе - несколько человек на место. Мы же, в свою очередь, заинтересованы, чтобы выпускниками целевого обучения были ребята с хорошими баллами в школьном аттестате, а значит в будущем - квалифицированные врачи", - сказал Фисенко.

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