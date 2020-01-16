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Токио рассчитывает на скорейшее возвращение задержанных пограничниками РФ рыбаков

На японском судне "Сёё Мару-68" ранее был обнаружен неучтенный вылов

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Правительство Японии надеется, что задержанное пограничниками РФ японское рыболовецкое судно и находящиеся на нем моряки в кратчайшие сроки вернутся обратно на родину. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Никаких проблем с состоянием здоровья у моряков сейчас нет. Исходя из гуманных соображений, правительство обратилось к российской стороне для скорейшего возвращения моряков и судна обратно. Мы намерены реагировать, исходя из нашей базовой позиции, предполагающей заключение мирного договора после решения территориальной проблемы", - сказал он.

Как сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по Сахалинской области, на задержанном японском судне "Сёё Мару-68" обнаружен неучтенный вылов. В среду пограничники сопроводили шхуну на остров Кунашир Большой Курильской гряды с целью инспекции. Она принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектура Хоккайдо, Япония). На ее борту находятся шесть рыбаков, они занимались промыслом трески.

В конце прошлого года пять японских рыболовецких судов были также задержаны пограничниками РФ в том же районе. Они выловили на 7,5 тонны осьминога больше, чем указали в документах. После уплаты штрафа были отпущены и вернулись обратно на Хоккайдо.

Теги
ЯпонияРоссияСахалинская область
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