Крупнейший торговый центр Гонконга открылся спустя два месяца после погромов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 января. /ТАСС/. Крупнейший торговый комплекс в Гонконге Festival Walk, подвергшийся погромам со стороны радикальных демонстрантов 12 ноября, открылся в четверг после масштабного ремонта. Об этом сообщается в репортаже местного телевидения.

Комплекс, включающий около 220 магазинов и ресторанов, более двух месяцев назад стал объектом вандализма. Протестующие в масках из числа молодежи били там стекла, портили элементы интерьера, кидали "коктейли Молотова", подожгли огромную рождественскую елку. Здание с тех пор было закрыто и нуждалось в ремонте, в том числе замене эскалаторов, стеклянных дверей и балюстрад.

В торговом комплексе, расположенном в районе Коулун Тон в материковой части города, базируются множество брендовых магазинов, а также действует каток и кинотеатр с несколькими залами.

В начале лета 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.