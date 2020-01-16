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Центральная газета КНДР раскритиковала США за неуплату взносов в бюджет ООН

По данным "Минчжу чосон", задолженность за последние два года составила более $1 млрд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. КНДР подвергла критике власти США за неуплату взносов в бюджет ООН. Этому посвящена статья, опубликованная в четверг в центральной газете "Минчжу чосон".

Издание утверждает, что американская задолженность за последние два года составила более $1 млрд, что мешает нормальному функционированию организации. "Отказ платить имеет политические, а не экономические причины", - отмечает издание. "Иными словами, путем неуплаты взносов США душат ООН в попытке заставить ее не препятствовать стратегии Вашингтона по покорению мира", - говорится в статье.

В то же время, как отмечает южнокорейское агентство Yonhap, КНДР также не платит в последние годы взносы в бюджет ООН, ссылаясь на невозможность совершать банковские переводы из-за действующих в ее отношении международных санкций.

В октябре прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о финансовом кризисе в ООН и ввел в штаб-квартире меры жесткой экономии. В том числе было ограничено время заседаний Генассамблеи и Совбеза, выключены несколько эскалаторов и даже фонтан перед зданием штаб-квартиры в Нью-Йорке.

В МИД РФ тогда заявили, что Вашингтон, игнорируя обязательства по взносам в бюджет организации, препятствует ее работе. Там также сообщили, что США стали главным неплательщиком на протяжении последнего времени, а долг Вашингтона перед регулярным бюджетом ООН превысил $1 млрд.

В декабре США все же сделали несколько взносов общей суммой $563 млн в регулярный бюджет за предыдущие годы, однако долг за 2019 год сохранился.

Теги
СШАКНДРГутерриш, Антониу
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