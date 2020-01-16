В ОП сообщили о запуске двух сайтов для получения жалоб на оскорбление госсимволов и фейки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил о создании единой электронной платформы для людей, которые хотят пожаловаться на случаи оскорбления госсимволов или фейковые новости, на ее базе будут запущены два специальных сайта.

"Оба лендинга [специальных сайта] созданы, но будут презентованы в пятницу. Я думаю, что они полноценно заработают с понедельника, 20 января. Лендинг - это простой, удобный в работе сайт", - сказал ТАСС в четверг Малькевич.

Он напомнил, что инициатором создания такой платформы в сентябре прошлого года стала рабочая группа Общественной палаты по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета. "Дальнейшая работа по модерации платформы и доведению до логического завершения обращений по факту нарушения законодательства будет осуществляться нашей рабочей группой при поддержке юристов Фонда защиты национальных ценностей", - пояснил глава комиссии ОП.

По его словам, сайт под названием "Фейкам нет" посвящен сбору жалоб по фейковым новостям, а лендинг с наименованием "Доступа нет" будет принимать обращения по поводу оскорбления госсимволов в интернете. "Пользователь видит, что где-то оскорбляют герб, гимн, флаг страны, в интернете глумятся над ними. Затем он заполняет простейшую форму на сайте, вставляет ссылку на страницу с нарушением и отправляет. Аналогичная история с фейками - тоже нужна ссылка, где распространяется фейк, и небольшое описание, почему вы считаете, что это ложь", - уточнил Малькевич.

Он отметил, что собранные материалы будут передаваться в Генпрокуратуру РФ. "В общем, создаем такого посредника, чтобы избавить от лишней работы и граждан, и правоохранителей. Понятно, что условно из 100 поступивших жалоб реально соответствует законодательству, может быть, 50-60 или 30-40. Чтобы в этом хламе не утонули силовики, наши юристы будут просеивать поступающие заявки, проверять, действительно ли там есть нарушения закона и потом уже оптом раз в неделю это все направлять в Генпрокуратуру РФ", - сказал Малькевич.

Он также выразил уверенность, что данная платформа поможет исполнению действующего законодательства. "Неравнодушные люди поймут, что есть платформа, где можно легко реализовать свое право общественного контроля в интернете. То есть не нужно заходить на сайт прокуратуры, заполнять полностью формы, которые могут казаться сложными, оставлять свои персональные данные. Здесь все очень просто, понятно и удобно для пользователя", - заключил глава комиссии ОП.

О законах

Законы об ответственности за распространение в интернете фейковых новостей и оскорбление госсимволов и госинститутов вступили в силу 29 марта 2019 года. Оба пакета соответствующих документов 18 марта подписал президент РФ Владимир Путин, в тот же день они были опубликованы.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

В свою очередь закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей.