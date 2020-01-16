Капитану задержанного в районе Курил японского судна грозит штраф до 250 тыс. рублей

ТАСС, 16 января. Правоохранительные органы возбудили административное дело в отношении капитана японского рыболовецкого судна, задержанного для досмотра в районе южной части Курильских островов (Сахалинская область). На борту судна обнаружили более 700 килограммов неучтенной добытой продукции. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

В среду российские пограничники сопроводили японское судно на остров Кунашир Большой Курильской гряды для инспекции. Шхуна принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектура Хоккайдо, Япония). Она занималась промыслом, на борту находилось шесть человек. "Выявлено нарушение положений межправительственного соглашения Российской Федерации и Японии. В частности, на борту промыслового судна находилось 714 кг ската, неучтенного в промысловой документации. В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Капитану грозит штраф до 250 тыс. рублей. Судно находится в морском терминале Южно-Курильска на Кунашире для проведения процессуальных действий.

В конце прошлого года пограничники задержали в том же районе пять японских рыболовецких судов. Они выловили на 7,5 т осьминога больше, чем указали в документах.