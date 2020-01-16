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В России 80% жизненно важных и необходимых лекарств производят по полному циклу

Речь идет о 758 позициях

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов локализованы и производятся в РФ по полному циклу. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

"На сегодняшний день мы производим по полному циклу готовые формы 80% препаратов из этого перечня. Напомню, что в перечне 758 позиций", - сказал он.

Алехин добавил, что "в натуральном выражении в онкологии 69% - доля российских препаратов", еще 84% - препараты для терапии ВИЧ, для лечения гепатита - 75%, более 80% препаратов - лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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