Крымская медакадемия готова увеличить целевой прием по дефицитным специальностям

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Крымская медицинская академия готова увеличить прием абитуриентов по целевым программам Минздрава по дефицитным специальностям, сообщил ТАСС директор медакадемии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Евгений Крутиков.

Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям, установив по самым дефицитным направлениями почти стопроцентное целевое обучение. Также глава государства предложил формировать квоты на целевой прием по заявкам регионов, субъекты, в свою очередь, должны предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам.

"Наша медакадемия готова увеличить целевой прием абитуриентов. В 2019 году у нас был первый выпуск целевиков, набора 2014 года. Медакадемия выпустила 15 человек (11 - стоматология, четыре - фармация). В 2020 году выпустятся 102 человека (лечебное дело - 77, педиатрии - 13, стоматология - семь, вариация - пять. Мы готовы увеличивать и далее прием по целевым программам Минздрава", - сказал Крутиков. Он добавил, что в 2019 году из 274 поступивших в медакадемию 215 студентов были зачислены по линии Минздрава республики (лечебное дело - 160, педиатрия - 33, стоматологии - 18, фармация - четыре).

Председатель комитета Госсовета Крыма по вопросам здравоохранения Анна Рубель отметила, что в регионе целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям уже дал положительный эффект. "Я думаю, что такая мера положительно скажется на медицине Крыма, это позволит медработнику вернуться работать на то место и в тот регион, откуда он взял целевое направление. Я считаю, что это справедливо, если студент обучается за счет государства, то он должен государству вернуть ровно столько, сколько прописано в договоре", - сказала Рубель, добавив, что сейчас в республике все еще сохраняется дефицит медицинских кадров, хотя он сильно преувеличен СМИ и сравним со средними потребностями других регионов Южного федерального округа.

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов сообщил журналистам, что в республике действуют программы по преодолению дефицита медицинских кадров. "Действуют программы "Земский доктор", "Земский фельдшер", иногородние специалисты имеют право получить компенсацию за аренду жилья, предусмотрены компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг медработникам, работающим в сельской местности. С 2020 года выплаты по программе "Земский доктор" доступны не только врачам и фельдшерам в возрасте до 50 лет - возрастные ограничения отменены. Еще одной значительной мерой поддержки станет ранее анонсированное Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой Крыма) приобретение в течение двух лет квартир для узких специалистов", - отметил Чемоданов.

О дефиците медицинских кадров

В 2017 году в Минздраве Крыма сообщали, что в регионе вакантны порядка 900 врачебных должностей практически по всем специальностям. С 2018 года в регионе введены меры по преодолению дефицита. В сентябре 2019 года глава региона сообщал, что в соответствии с поручениями президента РФ крымское правительство заложило в республиканском бюджете 300 млн рублей на компенсацию аренды жилья иногородним медицинским работникам. Власти Крыма намерены в 2020 году увеличить до 100 человек, или почти вдвое, число врачей, привлеченных в республику по программе "Земский доктор", и выплачивать компенсации за аренду жилья.