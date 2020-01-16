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В "Матросской Тишине" родственникам запретили заказывать для заключенных книги в интернете

Арестованным предлагают заказывать книги через магазин ФСИН - ФГУП "Калужский"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Руководство СИЗО "Матросская Тишина" запретило родственникам арестованных заказывать для них книги через интернет-магазин Ozon. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи, посетивший этот следственный изолятор.

"Ко мне обратились предприниматели, которые содержатся в данном изоляторе, и рассказали о том, что в СИЗО изменились правила заказа книг. Раньше родственники арестованных могли заказать для них книги на Ozon на адрес следственного изолятора", - сказал он. После этого специальный сотрудник получал посылки в почтовом отделении, содержимое посылки досматривалось. Если заказ соответствовал всем нормам, то книга передавалась в камеру.

"Сейчас данная услуга не доступна. Арестованным предлагают заказывать книги через магазин ФСИН - ФГУП "Калужский". На момент посещения членами ОНК СИЗО-1 купить через сайт этого ФГУП можно было три книги - сборник сканвордов, УК РФ и учебник английского", - отметил правозащитник. По его словам, в руководстве СИЗО членам ОНК не смогли пояснить, почему установлено такое ограничение.

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