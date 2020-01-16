Власти Нижегородской области создадут рабочую группу по обеспечению питания школьников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Власти Нижегородской области создадут межведомственную рабочую группу по вопросам контроля питания. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Я уже поручил создать в регионе межведомственную рабочую группу, включающую представителей региона, муниципалитетов, территориальных структур органов федеральной власти", - сказал он. По словам Никитина, в настоящее время перед властями стоит задача выстроить полноценную инфраструктуру снабжения школ продуктами. При этом губернатор считает обязательным максимальное привлечение к этой работе местных производителей, что, по его мнению, будет способствовать в том числе развитию региональной экономики.

Между тем Никитин заметил, что сейчас в Нижегородской области имеются нарекания к качеству школьного питания. "Знаю, что сейчас в регионе есть нарекания по этому вопросу, считаю необходимым привлечь к контролю ресурсы регионального отделения "Единой России", - подчеркнул губернатор, являющийся также секретарем областного отделения партии. Он призвал чиновников "максимально жестко реагировать" на любые факты допущения халатности в вопросах питания школьников.

Никитин напомнил в этой связи, что создание рабочей группы стало следствием задачи, поставленной главой государства в рамках оглашения 15 января послания Федеральному собранию. "Владимир Путин поставил четкую задачу, чтобы питание в начальной школе было не только бесплатным, но и качественным", - заключил Никитин.