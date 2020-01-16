Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Соответствующее решение в четверг поддержали 327 депутатов при минимально необходимых 226.

Документ предусматривает правило территориальной доступности начального и базового среднего образования, а ученику гарантируется право обучения в школе рядом с местом проживания. Для записи в начальные школы и гимназии отменяется конкурсный принцип.

В целом весь образовательный процесс поделен на три основных цикла: 1-2 классы адаптационно-игровой, а 3-4 классы - основной цикл начального образования, 5-6 классы - адаптационный, а 7-8 классы - базовый предметный цикл обучения. Кроме того, 10 класс станет профильно-адаптационным циклом среднего образования, а 11-12 классы - профильным циклом среднего образования.

Продолжительность уроков в 1 классе не должна превышать 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, в 5-12 классах - 45 минут. Установлено минимальное количество учеников в одном классе - 5 человек, а максимальное - 25 человек (для начальной школы) и 30 человек (для средней). Учебный год длится с 1 сентября по 1 июля, при этом количество учебных дней должно составлять не менее 175.

Языки обучения

Документ предусматривает три модели изучения государственного (украинского) языка в школах. Первая касается коренных народов, которые не проживают в своей языковой среде и "не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало". В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с "основательным изучением украинского языка".

Вторая модель предусмотрена для школ национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разным, но основы такие: на родном языке, наряду с изучением государственного, учащиеся будут обучаться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением к 9 классу до 40%; в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно занимать преподавание на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из языков, родственных украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Это в первую очередь касается русского языка. В рамках этой модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке.

Закон предоставляет учащимся возможность выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

Перевод школ на украинский

Перевод преподавания в школе преимущественно на украинский язык был начат поправками в закон об образовании, внесенными президентом Петром Порошенко в сентябре 2017 года. Этот документ полностью переводил на украинский язык преподавание в вузах, а также в средних и старших классах, а с 2020 года на государственный язык должен был перейти весь процесс обучения в школе.

Эти нововведения в языковой сфере Украины привели к проблемам на международном уровне. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила по этому поводу жесткую резолюцию. Раскритиковала и назвала дискриминационным новый закон Венецианская комиссия Совета Европы. Протест выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и другие страны.