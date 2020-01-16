В Чувашии учеников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием с осени

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Чувашии организуют в следующем учебном году бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума глава республики Михаил Игнатьев.

Накануне в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

"В этом году мы уже [учеников] 1-4-х классов полностью с 1 сентября всех обеспечим [бесплатным горячим питанием]. У нас 99% процентов школьников сегодня обеспечены горячим питанием", - сказал он.

Игнатьев добавил, что ведется работа по обновлению кухонного оборудования в детских садах и общеобразовательных школах Чувашии. "В 2020 году мы во всех учреждениях образовательной деятельности сменим кухонное оборудование <…> У нас предприниматель производит кухонное оборудование, это даже увязано с темой импортозамещения. Мы находимся в такой благоприятной ситуации", - уточнил он.

По словам главы республики, все буфеты, где продают вредные для здоровья продукты, в общеобразовательных учреждениях закрыты. "Во всех школах столовые обеспечены горячим питанием", - отметил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером.