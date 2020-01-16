{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

В Чувашии учеников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием с осени

По словам губернатора Михаила Игнатьева, в 2020 году во всех образовательных учреждениях также планируется сменить кухонное оборудование

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Чувашии организуют в следующем учебном году бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума глава республики Михаил Игнатьев.

Накануне в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

"В этом году мы уже [учеников] 1-4-х классов полностью с 1 сентября всех обеспечим [бесплатным горячим питанием]. У нас 99% процентов школьников сегодня обеспечены горячим питанием", - сказал он.

Игнатьев добавил, что ведется работа по обновлению кухонного оборудования в детских садах и общеобразовательных школах Чувашии. "В 2020 году мы во всех учреждениях образовательной деятельности сменим кухонное оборудование <…> У нас предприниматель производит кухонное оборудование, это даже увязано с темой импортозамещения. Мы находимся в такой благоприятной ситуации", - уточнил он.

По словам главы республики, все буфеты, где продают вредные для здоровья продукты, в общеобразовательных учреждениях закрыты. "Во всех школах столовые обеспечены горячим питанием", - отметил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером.

Теги
РоссияЧувашияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Председателем Общественной палаты Татарстана стала Зиля Валеева
Она занимала пост директора музея-заповедника "Казанский Кремль"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС