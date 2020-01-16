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Машины скорой помощи Крыма оснастили тревожными кнопками для вызова Росгвардии в случае ЧП

При необходимости тревожная сигнализация в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Росгвардия обеспечит охрану бригад скорой медицинской помощи, выезжающих на вызовы на территории Крыма. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, все кареты скорой помощи оборудованы тревожными кнопками, сигнал которых будет сразу отправлен во вневедомственную охрану Росгвардии.

"В Симферополе состоялось подписание долгосрочного договора между территориальным управлением Росгвардии и Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Соглашение стало документальным основанием оказания услуг, направленных на пресечение противоправных действий в отношении медицинского персонала, выезжающего на вызовы в составе бригад скорой медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

"В рамках пилотного проекта тревожными кнопками с GPS-передатчиками оборудованы все кареты скорой медицинской помощи Республики Крым. Отныне в случае, если медицинские работники столкнутся с противоправными действиями по отношению к себе, они смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии", - уточнили в пресс-службе.

В случае необходимости, тревожная сигнализация в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии, после чего сотрудники ведомства в режиме реального времени определят местоположение и направление движения транспортного средства. Далее к нему будет незамедлительно направлен ближайший экипаж группы задержания Росгвардии.

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