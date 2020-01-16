СК проверяет информацию об издевательствах над воспитанниками детского сада в Батайске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку опубликованной в СМИ информации о применении насилия в отношении воспитанников детского сада в Батайске Ростовской области, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Сегодня на одном из региональных информационных порталов размещена информация о том, что в детском саду, расположенном в городе Батайске, одна из воспитательниц применяла физическое насилия к детям: била ремнем, шнуром от мобильного зарядного устройства, заклеивала рот. В связи с тем, что информация, распространенная в СМИ может свидетельствовать о совершении противоправных действий в отношении малолетних детей, по указанию руководства следственного управления, по данному факту организовано проведение проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи проверят факты применения насилия в отношении детей, изложенные в публикации.