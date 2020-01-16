В селах Карачаево-Черкесии в 2020 году откроются 17 ФАПов

ЧЕРКЕССК, 16 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2020 году рассчитывают открыть 17 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах республики за счет нацпроекта "Здравоохранение". Об этом в четверг рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, в частности строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

"В соответствии с задачами по дальнейшему развитию первичного медико-санитарного звена, поставленными президентом России Владимиром Путиным в рамках своего послания Федеральному собранию, в сельских населенных пунктах Карачаево-Черкесии в 2020 году стартует строительство 17 фельдшерско-акушерских пунктов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что объекты будут построены по нацпроекту "Здравоохранение" и открыты для посещений в конце года.

По данным Минздрава КЧР, за последние семь лет в республике построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировано 42. Сейчас в регионе работают 87 ФАПов и шесть фельдшерских пунктов. В селах и аулах, где проживают менее 100 человек, организованы домовые хозяйства, охват жителей села первичной медицинской помощью составляет в регионе 100%.

Модернизация первичного звена здравоохранения в России входит в задачи нацпроекта "Здравоохранение". Всего в его составе восемь федеральных проектов, а ключевые цели - улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, развитие инфраструктуры детских больниц.