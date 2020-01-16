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Аномальное тепло в ЦФО. В Твери цветут подснежники, в зоопарке Воронежа проснулись медведи

Небольшое похолодание в Воронежской области ожидается только к Крещению

ТАСС, 16 января. Дневная температура воздуха в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), по данным синоптиков, в четверг поднялась до плюс 3-4 градусов, что является аномальным климатическим явлением для января. На фоне потепления в Ботаническом саду Тверского государственного университета зацвели подснежники, в зоопарке Воронежа проснулись два медведя, сообщили ТАСС в четверг в администрациях учреждений.

"В последние дни было плюс 4 градуса, и сейчас мы наблюдаем цветение подснежников, которое для нашей климатической зоны характерно для апреля. Цветочная почка, которая уже отцвела, цвести весной не будет", - рассказал ТАСС директор Ботанического сада Юрий Наумцев, добавив, что также бутоны появились на крокусах, гиацинтах, морозники и некоторые другие виды растений.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) по Тверской области, 15 января был побит температурный рекорд 1925 года, когда в этот же день было плюс 3 градуса. "Фактическая температура в Твери в среду составила плюс 3,8 градуса. 16 января в 1925 году было плюс 4,5 градуса, сегодня в течение дня - плюс 4,2 градуса, будет ли побит рекорд - станет понятно по итогам метеорологических суток", - сообщили ТАСС в отделе наблюдений и гидрометобеспечения.

Из-за потепления не может лечь в спячку самый известный "авиамишка" России - Мансур, который уже несколько лет живет в вольере рядом с аэродромом Орешково под Калугой, об этом в Instagram написал летчик Андрей Иванов, ухаживающий за животным. Также два бурых медведя Умка и Маша проснулись в зоопарке Воронежа, специалисты создали для них подходящие условия - изменили рацион питания, добавили свежей соломы, чтобы снова отправить их в спячку. "Зимний сон очень важен для бурых медведей, это необходимо для животных, и было сделано все, чтобы они заснули снова", - сказала ТАСС представитель воронежского зоопарка Светлана Нефедова

В Калужской, а также Орловской, Рязанской и Владимирской областях, по данным региональных гидрометцентров 14-16 января поднимается до плюс 2-3 днем, что выше климатической нормы на 7-9 градусов. Около плюс 3-4 градусов показывают столбики термометров в Воронежской области, по данным местного гидрометецентра, регион оказался в теплом секторе атлантического циклона. "Небольшое похолодание ожидается только к Крещению: в регионе днем будет до минус 2 градусов, ночью - до минус 4 градусов мороза", - рассказала дежурный синоптик воронежского ЦГМС Галина Губинская.

По данным сайта Гидрометцентра России, 17 января под влиянием теплых атмосферных фронтов в большинстве областей ЦФО возможны дожди, мокрый снег, местами туман и гололед. Прогнозируется, что 18 января в течение суток температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 3 градусов.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьРязанская область
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