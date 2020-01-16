Симуляционное оборудование экспертного класса представили в медуниверситете Дагестана

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Презентация симуляционного оборудования экспертного класса состоялась в Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) в Махачкале. Участие в ней приняли ректор ДГМУ Сулейман Маммаев, замминистра здравоохранения Дагестана Салман Ахмедов, зампредседателя комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания республики Магомедхан Арацилов, сотрудники и ординаторы вуза, сообщила в четверг журналистам пресс-служба вуза.

"Презентация новейшего симуляционного оборудования экспертного класса состоялась в научно-образовательном инновационном центре Дагестанского государственного медицинского университета 16 января <…> Было презентовано несколько новых симуляционных установок и продемонстрированы их возможности в образовательном процессе по специальностям "офтальмология", "оториноларингология", "рентгенология", "травматология-ортопедия", "хирургия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были продемонстрированы возможности виртуального анатомического стола - интерактивной образовательной платформы с 3D-изображениями тела человека сверхвысокого качества, обладающего функциями рентгенологической рабочей станции. Также были презентованы интерактивная лапароскопическая стойка, виртуальный симулятор для обучения технике выполнения артроскопии с обратной тактильной связью, виртуальный симулятор для обучения ЛОР-хирургии.

Были также продемонстрированы возможности симулятора прямой офтальмоскопии, который формирует у обучающихся достоверное представление о том, как выглядит здоровая сетчатка глаза и сетчатка глаза с патологией.

Завкафедрой глазных болезней № 1 ДГМУ Абдул-Гамид Алиев отметил, что "продемонстрированный аппарат идеален для обучения ординатора офтальмоскопии". "Я думаю, не за горами время, когда у нас будут и модули, позволяющие демонстрировать и обучать методикам лазерной хирургии сетчатки", - цитирует Алиева пресс-служба.

Внедрение симуляционных технологий

В последние годы, по словам Маммаева, в медицинском образовании в России активно внедряются симуляционные технологии, их основная цель - создать реалистичные модели для отработки и оценки практических навыков, знаний и умений с использованием приборов, роботов.

"Преимущества такого подхода к обучению - в центре внимания обучающийся. Он в спокойном состоянии, нет стресса и нет риска для пациентов. Оборудование воссоздает реальные клинические ситуации, в которых может оказаться любой врач. Здесь обучающийся может отработать точность, последовательность действий. Конечно, возможны ошибки. Но это позволяет работать над собой, чтобы не допускать ошибок при работе с реальными пациентами", - цитирует ректора пресс-служба.

Он также отметил, что симуляционные технологии ни в коем случае не заменяют реальной работы у постели больного, они лишь дополняют ее, позволяют более подготовлено подойти к работе с пациентами.

Ахмедов и Арацилов отметили, что очень горды тем, что Дагестанский медуниверситет развивает симуляционное направление в обучении, а также поблагодарили руководство вуза за создание таких условий для обучения студентов, ординаторов и практикующих врачей.

Как сообщили ТАСС в ДГМУ, в 2016 году в медуниверситете был открыт симуляционный аккредитационный центр, работа которого направлена на улучшение практической подготовки обучающихся в университете, совершенствование профессиональных компетенций обучающихся и развитие симуляционного обучения в самом вузе.

О медуниверситете Дагестана

Дагестанский государственный медицинский университет был основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. В нем обучаются более 5 тыс. студентов, работают более 700 преподавателей, в том числе более 60 профессоров, около 180 доцентов, более 500 докторов и кандидатов медицинских наук.

На сегодня ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов (лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический и медико-профилактический), база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 50), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.