В КЧР в 2019 году подключили к газоснабжению на 20% больше абонентов

ЧЕРКЕССК, 16 января. /ТАСС/. Число впервые подключенных к газоснабжению абонентов в Карачаево-Черкесии в 2019 году увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило около 1 тыс. Увеличение связано с внедрением в регионе системы работы по принципу "Единое окно", сообщила в четверг пресс-служба АО "Газпром газораспределение Черкесск".

"Специалисты "Газпром газораспределение Черкесск" в 2019 году выполнили первичное подключение к газоснабжению 959 абонентов, что на 20% больше аналогичного показателя 2018 года", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что увеличение произошло в основном благодаря внедрению системы работы по принципу "Единое окно". Все обращения жителей принимаются в одном месте, это позволило сократить сроки работы по газификации объектов.

В 2019 году на территории Карачаево-Черкесии завершено строительство пяти межпоселковых газопроводов в Зеленчукском, Малокарачаевском и Урупском районах. После ввода объектов будут созданы условия для обеспечения природным газом более 1 тыс. домов. Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет более 82%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.