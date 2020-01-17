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Пострадавшая во время стрельбы в суде Новокузнецка пришла в сознание

Ее состояние стабилизировалось

КЕМЕРОВО, 17 января. /ТАСС/. Состояние 43-летней женщины, которая получила тяжелые ранения в результате стрельбы в здании мирового суда Новокузнецка в четверг, стабилизировалось. Она пришла в сознание, ее перевели из реанимации в отделение, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

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"Пострадавшая пришла в себя, ее перевели из реанимации. [Вчера] она была в тяжелом состоянии, сейчас оно улучшилось, в целом состоянии стабильное, ближе к средней степени [тяжести]", - сказали в пресс-службе.

Следствие предварительно установило, что 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля. От полученных травм мужчина умер, женщину прооперировали, огнестрельная дробь попала ей в лицо и плечи. По заключению медиков, ей удалось сохранить зрение.

Злоумышленника задержали судебные приставы и сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело, из центрального аппарата СК в Новокузнецк направили криминалистов.

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РоссияКемеровская область
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