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На Камчатке для реализации программы льготной ипотеки планируется создать новый микрорайон

Общее число квартир в микрорайоне составит 840
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Камчатская строительная компания "Русский двор" весной 2020 года планирует начать строительство микрорайона в Петропавловске-Камчатском на 840 квартир, приобрести которые можно будет по программе "Дальневосточная ипотека". Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании-застройщика Николай Воронов.

По данным губернатора края Владимира Илюхина, сейчас в регионе свободно только 50 квартир, подходящих под реализацию по программе.

"Ежедневно несколько десятков жителей края звонят нам и спрашивают, можно ли приобрести в нашей компании квартиру по льготной ипотеке. Такая возможность есть, но пока этих жилых помещений не очень много. Но в ближайших перспективах нашей компании - начало строительства весной нового микрорайона в Петропавловске-Камчатском на 840 квартир, каждая из которых может быть реализована по программе "Дальневосточная ипотека", - сказал Воронов.

Он напомнил о сложностях для строительной отрасли Камчатки. В первую очередь, они связаны с повышенной сейсмичностью полуострова, а также непростой логистикой при доставке строительных материалов и техники. Стоимость строительства коммерческого жилья на Камчатке одна из самых высоких в стране. В среднем она на 30-36% выше по сравнению с другими регионами.

"Мы с трудностями пока успешно справляемся - у нас есть собственный завод на территории полуострова, где налажено практически безотходное производство расходных материалов. У нас уже есть люди, собственная техника, а другие компании вынуждены все это привозить с материка или из-за границы. Все это, конечно, удорожает итоговую стоимость квадратного метра жилья на Камчатке", - пояснил гендиректор.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Мера нужна, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. 7 декабря правительством РФ было подписано постановление об условиях программы. Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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