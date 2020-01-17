Релиз Cyberpunk 2077 с участием Киану Ривза перенесли на сентябрь

ТАСС, 17 января. Польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt объявила о переносе релиза видеоигры Cyberpunk 2077, в которой виртуальную роль одного из персонажей сыграл Киану Ривз, на 17 сентября 2020 года.

В июне компания Microsoft объявляла, что проект видеоигры увидит свет 16 апреля 2020 года.

"На данный момент мы находимся на той стадии, где игра завершена и в нее уже можно играть, однако все еще есть работа, которую предстоит закончить <...> Из-за масштабов и сложности [игры] нам требуется больше времени для того, чтобы завершить тестирование, исправить ошибки и довести все до ума", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице CD Projekt в Twitter.

Cyberpunk 2077 - ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк, которую разрабатывает польская студия CD Projekt RED. Она является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020, вышедшей в 1990 году. Впервые проект был представлен в мае 2012 года. Студия CD Projekt RED известна в первую очередь как создатель серии видеоигр The Witcher ("Ведьмак") по мотивам книг польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.