СМИ: Ариану Гранде обвинили в плагиате

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Рэпер Джош Стоун, выступающий под псевдонимом DOT, обвинил американскую поп-певицу Ариану Гранде в плагиате. Он утверждает, что часть ее песни 7 Rings скопирована с его композиции You Need It, I Got It, написанной двумя годами ранее. Истец требует от окружного суда в Нью-Йорке причитающуюся ему долю гонораров и запрета на дальнейшее воспроизведение, а также продажу песни Гранде, сообщил интернет-портал TMZ.

Песня 7 Rings в течение восьми недель удерживала первое место в хит-параде Billboard. В числе авторов хита названы Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн, сочинившие композицию My Favorite Things из фильма "Звуки музыки" (The Sound of Music, 1965). Гранде не скрывает, что позаимствовала кое-что из этой песни.

Претензии Стоуна обращены к другим фрагментам 7 Rings. В исковой жалобе он, в частности, утверждает, что "любой сравнительный анализ [песни] экспертами или обычными слушателями... ясно и неопровержимо демонстрирует, что 7 Rings копирует You Need It, I Got It".

В жалобе также говорится, что Стоун записал свою песню в январе 2017 года, а летом того же года направил копии произведения руководству звукозаписывающей корпорации Universal Music Group, включая Томаса Брауна. Последний принимал участие в записи всех альбомов Гранде. Рэпер отметил, что при личной встрече Браун проявил интерес к его произведению и намекнул на возможность сотрудничества.

26-летняя обладательница звания "Женщина года" по версии журнала Billboard, начавшая карьеру в возрасте 15 лет, записала уже пять музыкальных альбомов. В 2017 году певица помогла организовать благотворительный концерт в Манчестере в помощь семьям пострадавших и погибших в результате теракта, происшедшего после ее выступления.

Песня 7 Rings выдвинута на премию Grammy в двух номинациях, включая "Запись года". 62-я церемония вручения Grammy состоится 26 января в Лос-Анджелесе.