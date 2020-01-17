{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Ариану Гранде обвинили в плагиате

Рэпер DOT утверждает, что часть ее песни 7 Rings скопирована с его композиции You Need It, I Got It

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Рэпер Джош Стоун, выступающий под псевдонимом DOT, обвинил американскую поп-певицу Ариану Гранде в плагиате. Он утверждает, что часть ее песни 7 Rings скопирована с его композиции You Need It, I Got It, написанной двумя годами ранее. Истец требует от окружного суда в Нью-Йорке причитающуюся ему долю гонораров и запрета на дальнейшее воспроизведение, а также продажу песни Гранде, сообщил интернет-портал TMZ.

Песня 7 Rings в течение восьми недель удерживала первое место в хит-параде Billboard. В числе авторов хита названы Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн, сочинившие композицию My Favorite Things из фильма "Звуки музыки" (The Sound of Music, 1965). Гранде не скрывает, что позаимствовала кое-что из этой песни.

Претензии Стоуна обращены к другим фрагментам 7 Rings. В исковой жалобе он, в частности, утверждает, что "любой сравнительный анализ [песни] экспертами или обычными слушателями... ясно и неопровержимо демонстрирует, что 7 Rings копирует You Need It, I Got It".

В жалобе также говорится, что Стоун записал свою песню в январе 2017 года, а летом того же года направил копии произведения руководству звукозаписывающей корпорации Universal Music Group, включая Томаса Брауна. Последний принимал участие в записи всех альбомов Гранде. Рэпер отметил, что при личной встрече Браун проявил интерес к его произведению и намекнул на возможность сотрудничества.

26-летняя обладательница звания "Женщина года" по версии журнала Billboard, начавшая карьеру в возрасте 15 лет, записала уже пять музыкальных альбомов. В 2017 году певица помогла организовать благотворительный концерт в Манчестере в помощь семьям пострадавших и погибших в результате теракта, происшедшего после ее выступления.

Песня 7 Rings выдвинута на премию Grammy в двух номинациях, включая "Запись года". 62-я церемония вручения Grammy состоится 26 января в Лос-Анджелесе.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Польский ветеран: Варшава до прихода Красной армии жила в атмосфере зверств нацистов
17 января 1945 года Красная армия освободила Варшаву от оккупировавших ее в 1939 году гитлеровцев. О том, как польская столица выживала в годы войны и как восстанавливалась после, рассказал полковник Чеслав Левандовский, принимавший участие в Варшавском восстании и освобожденный красноармейцами во время "марша смерти" из концлагеря Штуттгоф
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС