Велогонка Tour of Hainan - 2020 пройдет на острове Хайнань с 23 февраля по 1 марта

ХАЙКОУ /Китай/, 17 января. /ТАСС/. Международная шоссейная многодневная гонка Tour of Hainan - 2020 ("Тур Хайнаня - 2020") пройдет в южной китайской провинции Хайнань с 23 февраля по 1 марта. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

"В соответствии с календарем, установленным Международным союзом велосипедистов (UCI) на 2020 год, велогонка "Тур Хайнаня" пройдет на острове Хайнань с 23 февраля по 1 марта", - говорится в сообщении.

Восьмидневный тур будет состоять из восьми этапов, общая протяженность которых составит 1,19 тыс. км. Маршрут соревнования велосипедистов пройдет через 15 городов и уездов Хайнаня. Старт и финиш гонки запланирован в городе Даньчжоу на северо-западе острова.

По состоянию на середину января принять участие в гонке намерены 20 команд.

Велогонка "Тур Хайнаня" проводится в китайской провинции с 2006 года. Дважды победу в соревнованиях одерживали российские участники - Сергей Колесников в 2006 году и Борис Шпилевский в 2008 году.

Предыдущее состязание состоялось в конце 2018 года, его победителем стал итальянец Фаусто Маснада, второе место занял спортсмен из Швейцарии Джино Медер, третье - француз Жюльен Эль-Фарес.