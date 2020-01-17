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Конкурс концепций арт-парка в Петербурге собрал 229 заявок

Среди них 170 иностранных заявок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Заявки на конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян", который создадут на набережной Малой Невы в центре Санкт-Петербурга вместо судебного квартала, поступили от 229 команд, в том числе от 59 российских и 170 иностранных. Об этом сообщили в пятницу в аппарате вице-губернатора города Николая Линченко.

"Пятнадцатого января завершился прием заявок на участие в конкурсе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян" в Санкт-Петербурге. За два месяца получено 229 заявок из 50 стран. В числе претендентов - ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков. По результатам заседания жюри конкурса 3 и 4 февраля будут отобраны восемь конкурсантов", - говорится в сообщении, распространенном через пресс-службу Смольного.

По мнению представителей Смольного, интерес международного архитектурного сообщества вызван уникальным расположением территории парка в историческом центре Санкт-Петербурга и участием в жюри профессионалов с мировым именем. На первом этапе организаторы конкурса собрали функциональные и творческие идеи архитекторов, далее конкурсантам будет предъявлено техническое задание.

Заявки поступили из 26 европейских стран, включая Великобританию, Италию, Францию и Германию, из США и Канады, из стран Южной Америки, Африки, Океании, а также Азии - Японии, Китая, Южной Кореи и других. Конкурс проводится по поручению правительства РФ, инициатором выступило правительство Санкт-Петербурга, организатором - Фонд "ДОМ.РФ". Оператор конкурса - консалтинговая компания "КБ Стрелка". Процедура отбора конкурсантов и оценки концепций соответствует рекомендациям Международного союза архитекторов (The International Union of Architects, UIA) и ЮНЕСКО, отметили в аппарате вице-губернатора.

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена главой города Александром Бегловым в апреле 2019 года и получила одобрение президента России Владимира Путина.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.

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