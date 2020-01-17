Прокуратура в Можге выявила нарушения в работе отдела МВД после гибели ребенка с ДЦП

ИЖЕВСК, 17 января. /ТАСС/. Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) межмуниципального отдела МВД России в удмуртском городе Можга, где ранее погибли 13-летний мальчик, страдавший ДЦП, и его мать, вовремя не оповестил начальника о том, что сотрудники социально-реабилитационного центра не могут выйти на связь с семьей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры региона Ирина Комарова.

"Была проведена проверка исполнения законодательства в деятельности межмуниципального отдела полиции "Можгинский". Установлено, что 3 декабря инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) по телефону получил информацию из социально-реабилитационного центра несовершеннолетних, так как мальчик получал еще и социальную помощь как ребенок-инвалид, социальный работник не смог вовремя найти семью и тут же сообщил инспектору ПДН. Инспектор не зарегистрировал данное сообщение, как это требуется, чтобы проводить дальнейшее мероприятие по установлению местонахождения лиц, которых потеряли", - сказала Комарова.

По ее словам, инспектор должен был незамедлительно проинформировать о поступившем звонке руководство отдела, однако сделал это спустя три дня, после чего были проведены мероприятия по вскрытию квартиры, где обнаружили труп несовершеннолетнего.

"Отдел ПДН должен был незамедлительно зарегистрировать сообщение. Это, как и любое сообщение о происшествии, на которые есть установленные уголовно-процессуальным законодательством сроки по проведению розыскных мероприятий", - добавила собеседница, уточнив, что представление о нарушении на данный момент находится на рассмотрении в отделе МВД, идет служебная проверка.

В начале декабря стало известно, что в Можге погибли 13-летний ребенок, который страдал тяжелой формой ДЦП, и его мать. По данным СК, 51-летняя женщина проживала с сыном, который в связи с имеющимся заболеванием находился на домашнем обучении. 6 декабря в оперативные службы поступило сообщение от педагогов, проводивших учебные занятия с мальчиком, о том, что в течение нескольких дней женщина не открывает им дверь квартиры. При вскрытии двери в квартире были обнаружены тела женщины и ее сына. СК возбудил уголовное дело, также проверку инициировала прокуратура региона.

В декабре уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила мнение, что после трагедии в удмуртской Можге каждый регион России должен разработать индивидуальные правила работы с одинокими людьми, которые могут испытывать в том числе проблемы со здоровьем. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что власти сделают соответствующие выводы, проанализируют и пересмотрят регламенты работы профильных служб.