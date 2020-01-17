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Авиалайнеры с эмблемой китайского города-курорта Санья начали летать между РФ и Хайнанем

Первый лайнер приземлился в аэропорту Феникс, доставив на Хайнань из Екатеринбурга более 340 россиян

ХАЙКОУ /Китай/, 17 января. /ТАСС/. Из южнокитайской провинции Хайнань в Россию начали совершать регулярные рейсы авиалайнеры с логотипом одного из крупнейших курортов КНР - города Санья. Об этом сообщило местное управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта.

По его данным, самолеты с яркой красочной эмблемой, приветствующей российских туристов, стали обслуживать пассажиропоток между Санья и РФ с середины января. Первый лайнер приземлился в аэропорту Феникс, доставив на Хайнань из Екатеринбурга более 340 россиян.

"Первый самолет с логотипом города Санья, принадлежащий чартерной авиакомпании I Fly (ООО "Ай Флай"), доставил в зону тропиков Хайнаня туристов из зимней России, - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat. - Логотип на борту авиалайнеров станет визитной карточкой Санья на все более обширной зоне международного пространства, повысит узнаваемость курорта, будет иметь крайне важное значение для формирования сети авиасообщения, связывающей город с внешним миром".

Как сообщили местные власти, за минувший год Хайнань посетило более 83 млн отдыхающих - на 9% больше, чем в 2018 году. Число туристов из-за рубежа выросло на 12,4% - до 1,42 млн. Доходы острова от туризма увеличились на 11% и составили 105 млрд юаней (около $15 млрд).

Согласно официальной статистике, воздушная гавань Феникс (наряду с аэропортом Мэйлань города Хайкоу в северной части острова) обслуживает порядка 40 международных авиарейсов в день, обеспечивая прямое сообщение с 34 городами, из которых 22 относится к регионам с русскоязычным населением. В 2019 году этот южнокитайский курорт обслужил более 1 млн пассажиров, в том числе за счет открытия прямых воздушных маршрутов в Благовещенск, Жуковский, Казань, Самару, Томск, Уфу и Южно-Сахалинск.

Теги
РоссияКитайХайнань
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