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Директор школы в Перми вызван в мэрию после видео, где детей якобы учили разгонять митинги

В администрации города сообщили, что видеозапись будет проанализирована специалистами, после чего действиям сотрудников школы дадут педагогическую оценку

ПЕРМЬ, 17 января. /ТАСС/. Директора школы №105 в Перми вызвали в департамент образования городской администрации для объяснений после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как дети отрабатывают приемы с дубинками и щитами. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба мэрии.

"Директор школы №105 вызван для объяснений в департамент образования администрации Перми", - сказали в пресс-службе.

По информации мэрии, в школе реализуются программы допрофессиональной полицейской подготовки. По словам руководителя образовательного учреждения, дважды в год в рамках внеурочной деятельности в 6-7-х классах проводятся тактические игры на местности.

"Тактическая игра, проведенная сегодня в школе №105, будет проанализирована специалистами департамента образования и городского психологического центра, действиям сотрудников школы будет дана педагогическая оценка", - добавили в мэрии.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, ситуация надуманная, она пообщалась с учениками 105 школы, которые сообщили, что эти занятия учат их работать в команде и не направлены на вызов агрессии. "Я пообщалась с учениками этой школы, и они прояснили ситуацию. Не доверять им у меня нет оснований, я их знаю лично", - сказала она ТАСС.

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РоссияПермский край
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