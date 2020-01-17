ВЛАДИКАВКАЗ, 17 января. /ТАСС/. Школа космонавтики с планетарием откроется во Владикавказе в феврале 2020 года, это первый подобный детский учебный центр в РФ, сообщается в пятницу на сайте главы и правительства Северной Осетии.

"Владикавказская школа космонавтики распахнет свои двери в первой декаде февраля. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров совместно с ведущим специалистом научно-производственного объединения им С. А. Лавочкина Русланом Комаевым проверили ход реконструкции планетария, являющегося частью большого проекта - школы космонавтики. Объект практически готов к открытию, дело осталось за малым - расставить оборудование и развесить необходимые макеты", - говорится в сообщении

Как отмечается, планетарий станет не только центром астрономических знаний, необходимых в настоящее время, но и важным образовательным и культурно-просветительным учреждением Северной Осетии.

Изучать загадки космоса ребята смогут на современном оборудовании. В их распоряжении - два проектора, которые в разное время будут показывать панораму звездного неба, а также фильмы на космические темы, два телескопа с тысячекратным увеличением, тренажер для проверки вестибулярного аппарата, макеты космического корабля "Аполлон" и будущей космической ядерной установки. А на крыше планетария расположилась зона отдыха с гранитными шарами-планетами Солнечной системы, динамическими скульптурами и солнечными часами.

"Аналогов детскому космическому центру, состоящему из планетария и школы, в России нет. Мальчики и девочки не только республики, но и всего Северного Кавказа смогут получить здесь начальные знания о космосе и космической технике. Лекции им будут читать преподаватели, прошедшие подготовку в Научно-производственном объединении имени Лавочкина", - сообщается на сайте.

Здание владикавказского планетария было построено в 70-х годах XIX века. Также оно известно как здание бывшей шиитской мечети и является памятником культуры и архитектуры. В советское время мечеть перестроили в планетарий, который стал популярным среди жителей и гостей города. С 1992 года здание было закрыто.